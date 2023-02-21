Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что подписание свободного агента не сделает « » сильнее.

В 2019 году у при выборе новой команды был шанс объединиться с Уэстбруком. Инсайдеры рассказали, что форвард тогда не стал отвечать на звонок разыгрывающего, в итоге они оказались в разных клубах из Лос-Анджелеса.

«Кавай вряд ли рад переходу Уэстбрука. В 2019 году он даже не стал отвечать на звонок Расса и предпочел объединиться с . Ленард должен понимать, что это плохая идея. К сожалению, Пи Джи ссылается на тот факт, что он провел лучшие годы, выступая вместе с Рассом», – написал Бэйлесс.

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