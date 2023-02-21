Джей Джей Редик – о переходе Уэстбрука из «Лейкерс» в «Клипперс»: «То же самое дерьмо»

Экс-игрок НБА, ныне телевизионный эксперт прокомментировал переход в « » , который ранее выступал за « ».

«Думаю, он сможет оказывать влияние на игру команды. Не уверен, что он будет играть по 30-35 минут за матч вместе с и Полом Джорджем на данном этапе своей карьеры. Он может помочь им выиграть несколько матчей в плей-офф. Выходя на площадку, он ведет себя, как сумасшедший. Он бегает, борется за спорные мячи, забирает подборы, разгоняет атаку, совершает проходы.

Он способен набрать 22 очка, 8 подборов, 6 передач за 24 минуты. На мой взгляд, это позволит им выиграть один из важных матчей и, возможно, перевернуть серию. Я не собираюсь сидеть здесь и анализировать. Это то же самое дерьмо. Он эффективен, когда владеет мячом и окружен снайперами. Здесь такого не будет», – заявил Редик.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое