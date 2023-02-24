Никола Йокич во встрече с «Кавальерс» оформил 13-й трипл-дабл в последних 16 матчах

Теги Кливленд Денвер НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич сделал трипл-дабл в выездном матче с «Кливлендом» (115:109).

На счету Йокича 24 очка, 18 подборов и 13 передач при 8 из 13 с игры за 26 минут.

Действующий MVP оформил 13-й трипл-дабл в последних 16 матчах и 22-й в сезоне в целом. Он лидирует в НБА по этому показателю.

«Наггетс» имеют результат 22-0 в матчах сезона, в которых серб оформлял трипл-даблы.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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6 комментариев

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denver-nuggets
Ответ Александр Данилов
Самый командный трипл дабл) А представь себе, если бы он брал броски, когда Мюррэй и Портер кирпичи бросают, вот как сегодня
Ну сегодня МПЖ как раз попадал) Именно его трешка в клатче была чуть ли не решающей. ИМХО
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Cubs-V
В чем плюс Йокича. Как МВП
Его сегодня Мобли и защита Кавс- убивали.
Но он находит подходы. Мастер.
Да, партнеры все попадали.
Я, конечно видел сегодня победу Кавс. Все к этому шло. Но Серб был против.
Очень хороший опыт для Кливленда.
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Александр Данилов
Ответ Дмитрий Кутузов
Никола делает 25+12+10 при 15(!!!) бросках с игры! Пятнадцать бросков за матч, Карл!
Самый командный трипл дабл) А представь себе, если бы он брал броски, когда Мюррэй и Портер кирпичи бросают, вот как сегодня
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Александр Данилов
И не забываем, что когда он делает трипл, команда обязательно выигрывает 😎
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Дмитрий Кутузов
Никола делает 25+12+10 при 15(!!!) бросках с игры! Пятнадцать бросков за матч, Карл!
+2
0
+2
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HI MARS
Трёхкратный MVP
+3
-1
+2
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