Центровой « » сделал трипл-дабл в выездном матче с « » (115:109).

На счету Йокича 24 очка, 18 подборов и 13 передач при 8 из 13 с игры за 26 минут.

Действующий MVP оформил 13-й трипл-дабл в последних 16 матчах и 22-й в сезоне в целом. Он лидирует в по этому показателю.

«Наггетс» имеют результат 22-0 в матчах сезона, в которых серб оформлял трипл-даблы.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей