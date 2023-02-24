Никола Йокич во встрече с «Кавальерс» оформил 13-й трипл-дабл в последних 16 матчах
Центровой «Денвера» Никола Йокич сделал трипл-дабл в выездном матче с «Кливлендом» (115:109).
На счету Йокича 24 очка, 18 подборов и 13 передач при 8 из 13 с игры за 26 минут.
Действующий MVP оформил 13-й трипл-дабл в последних 16 матчах и 22-й в сезоне в целом. Он лидирует в НБА по этому показателю.
«Наггетс» имеют результат 22-0 в матчах сезона, в которых серб оформлял трипл-даблы.
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Его сегодня Мобли и защита Кавс- убивали.
Но он находит подходы. Мастер.
Да, партнеры все попадали.
Я, конечно видел сегодня победу Кавс. Все к этому шло. Но Серб был против.
Очень хороший опыт для Кливленда.