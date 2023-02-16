Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Мавс»
Центровой «Денвера» Никола Йокич в матче против «Далласа» (118:109) оформил трипл-дабл, который стал для него 21-м в нынешнем сезоне.
Двукратный MVP набрал 14 очков (6-9 с игры), 13 подборов, 10 передач 1 перехват и 1 блок-шот за 34 минуты на площадке.
Йокич лидирует в нынешнем сезоне по количеству трипл-даблов, опережая разыгрывающего «Маверикс» Луку Дончича (10) и форварда «Кингз» Домантаса Сабониса (6).
Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
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