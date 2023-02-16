Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Мавс»

Центровой « » в матче против « » (118:109) оформил трипл-дабл, который стал для него 21-м в нынешнем сезоне.

Двукратный MVP набрал 14 очков (6-9 с игры), 13 подборов, 10 передач 1 перехват и 1 блок-шот за 34 минуты на площадке.

Йокич лидирует в нынешнем сезоне по количеству трипл-даблов, опережая разыгрывающего «Маверикс» (10) и форварда «Кингз» (6).

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?