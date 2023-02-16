Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Мавс»

Теги Даллас Денвер Сакраменто НБА видео Домантас Сабонис Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич в матче против «Далласа» (118:109) оформил трипл-дабл, который стал для него 21-м в нынешнем сезоне.

Двукратный MVP набрал 14 очков (6-9 с игры), 13 подборов, 10 передач 1 перехват и 1 блок-шот за 34 минуты на площадке.

Йокич лидирует в нынешнем сезоне по количеству трипл-даблов, опережая разыгрывающего «Маверикс» Луку Дончича (10) и форварда «Кингз» Домантаса Сабониса (6).

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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3 комментария

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Tim Timson
Статодротил во второй половине. На кольцо не смотрел. 8 передач нужно было отдавать))
+4
0
+4
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morozovvasya
Ответ Zhenek
Слабые цифры чёто, Йокич уже не тот, сдулся...
Хоть смайлик добавляй в конце, а то не все оценят толстый юмор;)
+7
-1
+6
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Zhenek
Слабые цифры чёто, Йокич уже не тот, сдулся...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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