Никола Йокич прошел между двумя игроками «Пеликанс» при помощи обманного движения и забросил с фолом

Центровой « » во время матча против «Нового Орлеана» (122:113) продемонстрировал великолепное мастерство владения мячом.

В одном из эпизодов серб изящно прошел между двумя игроками «Пеликанс» при помощи обманного движения и забросил от щита с фолом.

Йокич завершил матч с трипл-даблом – 26 очков, 18 подборов и 15 передач.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?