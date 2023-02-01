Никола Йокич прошел между двумя игроками «Пеликанс» при помощи обманного движения и забросил с фолом
Центровой «Денвера» Никола Йокич во время матча против «Нового Орлеана» (122:113) продемонстрировал великолепное мастерство владения мячом.
В одном из эпизодов серб изящно прошел между двумя игроками «Пеликанс» при помощи обманного движения и забросил от щита с фолом.
Йокич завершил матч с трипл-даблом – 26 очков, 18 подборов и 15 передач.
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
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