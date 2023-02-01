Никола Йокич прошел между двумя игроками «Пеликанс» при помощи обманного движения и забросил с фолом

Теги Денвер Новый Орлеан НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич во время матча против «Нового Орлеана» (122:113) продемонстрировал великолепное мастерство владения мячом.

В одном из эпизодов серб изящно прошел между двумя игроками «Пеликанс» при помощи обманного движения и забросил от щита с фолом.

Йокич завершил матч с трипл-даблом – 26 очков, 18 подборов и 15 передач.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barcelona FC
Джокер хорош, нечего добавить!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий