Никола Йокич выбрал самого себя в команду Леброна перед Матчем звезд

Центровой « » выбрал самого себя на драфте перед всех звезд НБА-2023.

и Яннис Адетокумбо набирали составы своих команд перед игрой, начиная с резервистов. В конце остались Йокич и Лаури Маркканен – два игрока стартовой пятерки. Двукратный MVP присоединился к команде Леброна, не дожидаясь решения суперзвезды « ».

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах