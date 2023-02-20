Никола Йокич выбрал самого себя в команду Леброна перед Матчем звезд
Центровой «Денвера» Никола Йокич выбрал самого себя на драфте перед Матчем всех звезд НБА-2023.
Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо набирали составы своих команд перед игрой, начиная с резервистов. В конце остались Йокич и Лаури Маркканен – два игрока стартовой пятерки. Двукратный MVP присоединился к команде Леброна, не дожидаясь решения суперзвезды «Лейкерс».
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Но момент забавный получился