Никола Йокич выбрал самого себя в команду Леброна перед Матчем звезд

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс Милуоки НБА видео Матч всех звезд НБА Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лаури Маркканен Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич выбрал самого себя на драфте перед Матчем всех звезд НБА-2023.

Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо набирали составы своих команд перед игрой, начиная с резервистов. В конце остались Йокич и Лаури Маркканен – два игрока стартовой пятерки. Двукратный MVP присоединился к команде Леброна, не дожидаясь решения суперзвезды «Лейкерс».

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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4 комментария

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Tolball
Все же Йокич классный парень,без 5минут трехкратный подряд МВП(что еденицам удавалось) с юмором ,нормально воспринимает такую недооценку и реплик про "уважение" от него не услышите.
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edmondio
один из главных хайлайтов матча
+3
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+3
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vasfre
Как сказал сам Йокич, он думал, что он последний, так как не заметил Марканнена. Потом фигово еще чувствовал себя по этому поводу )

Но момент забавный получился
+15
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+15
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Sweetener
Он не в команду Леброна себя выбрал, просто чтобы не быть последним
+2
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+2
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