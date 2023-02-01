Никола Йокич набрал 26 очков, 18 подборов и 15 передач в победном матче против «Пеликанс»

Теги Денвер Новый Орлеан НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, сделав 18 подборов и 15 передач в победном матче против «Нового Орлеана» (122:113).

Действующий двукратный MVP лиги реализовал 10 из 14 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 5 из 5 с линии штрафных, а также записал на свой счет 1 перехват, 1 блок-шот и 5 потерь за 38 минут на площадке.

Сербский бигмен лидирует в нынешнем сезоне НБА по количеству трипл-даблов – 16.

27-летний Йокич оформил 92-й трипл-дабл за карьеру. Он занимает 6-е место в истории лиги по этому показателю.

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9 комментариев

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BolxoB
Ответ усы Ларри Бёрда
3 MVP подряд белому европейскому центровому? Смог бы в это кто-нибудь поверить 10лет назад?
Справедливости ради стоит отметить, что Йокич не совсем обычный центровой)
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hsmshhzfn5
И теперь у Николы трипл за сезон. Пусть так и продолжится.
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Артем Андреев
Забавно получается: Эмбиид сильнее Йокича как центр, но Никола сильнее Джоэля как баскетболист.
0
-1
-1
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усы Ларри Бёрда
3 MVP подряд белому европейскому центровому? Смог бы в это кто-нибудь поверить 10лет назад?
+2
0
+2
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Баскетбольный интеллект на высшем уровне, да еще и может исполнить всё, что задумывает... Крутой, чего сказать :)
+1
-1
0
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Свежий
А все ли в курсе, что Йокич обошел самого Майкла по +/- и теперь на первом месте за ВСЮ историю по этому показателю, оставив позади Джордана, Джеймса, Мэджика и Робинсона?
+16
-1
+15
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Кирилл
Что-то мне подсказывает, что в ближайшие 4-5 сезонов рекорд по трипл-даблам спокойно падет.
+2
-2
0
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Андрей Чучунков
Мистер трипл-дабл
+2
-1
+1
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Виталий Попов
MVP MVP MVP
+11
-2
+9
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