Никола Йокич набрал 26 очков, 18 подборов и 15 передач в победном матче против «Пеликанс»

Центровой « » оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, сделав 18 подборов и 15 передач в победном матче против «Нового Орлеана» (122:113).

Действующий двукратный MVP лиги реализовал 10 из 14 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 5 из 5 с линии штрафных, а также записал на свой счет 1 перехват, 1 блок-шот и 5 потерь за 38 минут на площадке.

Сербский бигмен лидирует в нынешнем сезоне НБА по количеству трипл-даблов – 16.

27-летний Йокич оформил 92-й трипл-дабл за карьеру. Он занимает 6-е место в истории лиги по этому показателю.

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