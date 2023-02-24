Атакующий защитник «Лейкерс» подвел итоги матча с « » (124:111).

Бизли записал на свой счет 25 очков и стал одним из восьми игроков в составе «озерников», которые набрали 10 и более очков.

« и сегодня остались в тени, но у « » глубокая команда, именно это мы и хотели показать. В отдельно взятом матче проявить себя может любой игрок», – заявил Бизли.

Джеймс и Дэвис отыграли по 26 минут каждый, набрав на двоих 25 очков.

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