Малик Бизли: «Сегодня «Лейкерс» показали, что у нас глубокая команда»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Энтони Дэвис Малик Бизли Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Малик Бизли подвел итоги матча с «Голден Стэйт» (124:111).

Бизли записал на свой счет 25 очков и стал одним из восьми игроков в составе «озерников», которые набрали 10 и более очков.

«Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сегодня остались в тени, но у «Лейкерс» глубокая команда, именно это мы и хотели показать. В отдельно взятом матче проявить себя может любой игрок», – заявил Бизли.

Джеймс и Дэвис отыграли по 26 минут каждый, набрав на двоих 25 очков.

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5 комментариев

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Nikolay
Похлопочи за пасынка там, вот и покажет себя Пиппен-младший
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мать Зетмира
Глубокая в плане глубины таблицы?
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Mr.BadGuy
Отличная победа, только скажите уже кто-нибудь деду, что он уже побил рекорд Карима, а то его очередные 5 из 20 уже напрягают.
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Tim Timson
когда он форвардом стал?)
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Jordan_Henderson14
Бро, это всего лишь 1 матч
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