Малик Бизли: «Сегодня «Лейкерс» показали, что у нас глубокая команда»
Атакующий защитник «Лейкерс» Малик Бизли подвел итоги матча с «Голден Стэйт» (124:111).
Бизли записал на свой счет 25 очков и стал одним из восьми игроков в составе «озерников», которые набрали 10 и более очков.
«Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сегодня остались в тени, но у «Лейкерс» глубокая команда, именно это мы и хотели показать. В отдельно взятом матче проявить себя может любой игрок», – заявил Бизли.
Джеймс и Дэвис отыграли по 26 минут каждый, набрав на двоих 25 очков.
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