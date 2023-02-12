Д’Анжело Расселл: «Я должен понять, как взаимодействовать с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом»
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл поделился ожиданиями от совместного выступления с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.
«Не знаю, что нас ждет впереди. Думаю, вопрос в опыте. Очевидно, что с такими игроками все должно получиться. Я должен понять, как мне нужно взаимодействовать с ними на площадке. Думаю, это придет со временем и опытом», – сказал Расселл.
В первом матче после возвращения в «Лейкерс» Расселл набрал 15 очков, 6 передач и 5 подборов за 35 минут на площадке против «Голден Стэйт» (109:103).
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Думаю, пропустить еще матч с Портлендом, а затем сыграет с НОП и МВЗ.
Леброн на площадке : +182 за 1,095 минут
Леброн вне площадки: -229 за 543 минуты
Напоминаю, он не играет в мусорное время, его задвигали на позицию центра. после чего он еле ноги носил. И его держали на площадке и по 48 минут.
И тем не менее, ЛАЛ с ним +7.5 NRTG, и -19.3 NRTG без него. Разница +26.8..
Леброн, не смотря на отсутствие в последних матчах, до сих пор в топ5 лиге по импакту на игру команды.
http://www.espn.com/nba/statistics/rpm/_/sort/WINS