Д’Анжело Расселл: «Я должен понять, как взаимодействовать с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом»

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл поделился ожиданиями от совместного выступления с и .

«Не знаю, что нас ждет впереди. Думаю, вопрос в опыте. Очевидно, что с такими игроками все должно получиться. Я должен понять, как мне нужно взаимодействовать с ними на площадке. Думаю, это придет со временем и опытом», – сказал Расселл.

В первом матче после возвращения в «Лейкерс» Расселл набрал 15 очков, 6 передач и 5 подборов за 35 минут на площадке против «Голден Стэйт» (109:103).

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