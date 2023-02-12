Д’Анжело Расселл: «Я должен понять, как взаимодействовать с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл поделился ожиданиями от совместного выступления с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

«Не знаю, что нас ждет впереди. Думаю, вопрос в опыте. Очевидно, что с такими игроками все должно получиться. Я должен понять, как мне нужно взаимодействовать с ними на площадке. Думаю, это придет со временем и опытом», – сказал Расселл.

В первом матче после возвращения в «Лейкерс» Расселл набрал 15 очков, 6 передач и 5 подборов за 35 минут на площадке против «Голден Стэйт» (109:103).

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7 комментариев

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Vagant
Ответ lecter666_destiny
Хомячкам нет смысла что-то доказывать. Они и матчи не смотрят, и про стату ничего не слышали. А по факту, жалко если Брон не захочет играть, было бы интересно глянуть на него на чистом 3 номере, как соббсна говоря они играли матчи в победном сезоне, когда выходили Дэвис и МакГи (Ховард) на большие отрезки
Да хочет Брон играть, но большей частью в ПО. И поэтому тянул он команду до возвращения Эй Ди, несмотря на боль в ноге. Но выходить на площадку в его состоянии сейчас - почти гарантированно выбыть и из сезона, и из игр ПО.
Думаю, пропустить еще матч с Портлендом, а затем сыграет с НОП и МВЗ.
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Stan WarHammer
Ответ xQcoW
Главное - давать деду ЛеГМ набивать стату, и тогда он подумает останешься ли ты с командой или нет
А сейчас-то Брону это зачем, рекорд уже установлен, будет себе набирать в обычном карьерном темпе, ниже 25 очков в среднем за матч точно не будет. Уж за чем, а за статистикой он никогда не гнался, будь иначе - рекордов было бы куда больше. Главное, чтоб здоровье не подвело. Здоровье Дэвиса.
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lecter666_destiny
Ответ Vagant
После того, как Леброн вернулся после травмы 30 ноября в матчах, где он играл: Леброн на площадке : +182 за 1,095 минут Леброн вне площадки: -229 за 543 минуты Напоминаю, он не играет в мусорное время, его задвигали на позицию центра. после чего он еле ноги носил. И его держали на площадке и по 48 минут. И тем не менее, ЛАЛ с ним +7.5 NRTG, и -19.3 NRTG без него. Разница +26.8.. Леброн, не смотря на отсутствие в последних матчах, до сих пор в топ5 лиге по импакту на игру команды. http://www.espn.com/nba/statistics/rpm/_/sort/WINS
Хомячкам нет смысла что-то доказывать. Они и матчи не смотрят, и про стату ничего не слышали. А по факту, жалко если Брон не захочет играть, было бы интересно глянуть на него на чистом 3 номере, как соббсна говоря они играли матчи в победном сезоне, когда выходили Дэвис и МакГи (Ховард) на большие отрезки
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Vagant
Ответ emptinesspetr
Да как, назревает рекорд Леброна — забываешь про мяч, Дэвиса на площадке часто видеть не будешь, так что можете даже не знакомиться толком. Ну и самое главное: проигрываете — виноваты вы, выигрываете — заслуга Леброна.
После того, как Леброн вернулся после травмы 30 ноября в матчах, где он играл:
Леброн на площадке : +182 за 1,095 минут
Леброн вне площадки: -229 за 543 минуты

Напоминаю, он не играет в мусорное время, его задвигали на позицию центра. после чего он еле ноги носил. И его держали на площадке и по 48 минут.

И тем не менее, ЛАЛ с ним +7.5 NRTG, и -19.3 NRTG без него. Разница +26.8..

Леброн, не смотря на отсутствие в последних матчах, до сих пор в топ5 лиге по импакту на игру команды.
http://www.espn.com/nba/statistics/rpm/_/sort/WINS
+10
0
+10
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xQcoW
Главное - давать деду ЛеГМ набивать стату, и тогда он подумает останешься ли ты с командой или нет
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Александр Спирин
Ответ emptinesspetr
Да как, назревает рекорд Леброна — забываешь про мяч, Дэвиса на площадке часто видеть не будешь, так что можете даже не знакомиться толком. Ну и самое главное: проигрываете — виноваты вы, выигрываете — заслуга Леброна.
*виноват ты, выигрываете — заслуга команды.
+2
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+2
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emptinesspetr
Да как, назревает рекорд Леброна — забываешь про мяч, Дэвиса на площадке часто видеть не будешь, так что можете даже не знакомиться толком. Ну и самое главное: проигрываете — виноваты вы, выигрываете — заслуга Леброна.
+6
-6
0
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