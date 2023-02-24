Диллон Брукс по ходу матча с «Сиксерс» конфликтовал с Харденом и Эмбиидом

Теги Мемфис Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Диллон Брукс Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Диллон Брукс по ходу матча с «Филадельфией» (105:110) вступал в небольшие стычки с лидерами соперника Джеймсом Харденом и Джоэлом Эмбиидом.

Конфликтная ситуация с участием Брукса и Хардена возникла в первой четверти, когда игрок «Гризлис» продолжил касаться соперника после фола.

На последних секундах встречи Бруксу удалось вывести из себя Эмбиида, когда баскетболисты обеих команд спорили после ввода мяча из-за боковой и судейского свистка.

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6 комментариев

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Holo Dilnick
В прошлый раз, когда я указал на гнильцу некоторых ребят, меня утопили в минусах. Поэтому красавчик, ничего особенного не сделал, ничего страшного не произошло, бывает, мужская борьба, боец, понять и простить.
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Cubs-V
Ответ оле - топ юрген - клоп
Брукс молодец Мемфис превращается в плохих парней из Детройта, лиге нужна такая команда
Плохие парни из Детройта, что в первом случаи, что в итерации- были командой. Которые титулы брали. А не просто молодые, борзые выскочки.
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lecter666_destiny
Ответ Дуойка Бубнова
ну чел типа классический тафгай, проверяет нервишки лидеров соперника. если выведет кого-нибудь в плейофф значит тема работает.
Чел классический тупой баскетболист, который ни в кольцо попасть не может, ни отзащищаться без фола.
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Mikael Rikhard
видать рассказывал им какая в мемфисе великая династия
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Дуойка Бубнова
ну чел типа классический тафгай, проверяет нервишки лидеров соперника. если выведет кого-нибудь в плейофф значит тема работает.
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оле - топ юрген - клоп
Брукс молодец
Мемфис превращается в плохих парней из Детройта, лиге нужна такая команда
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