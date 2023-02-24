Диллон Брукс по ходу матча с «Сиксерс» конфликтовал с Харденом и Эмбиидом

Защитник « » по ходу матча с «Филадельфией» (105:110) вступал в небольшие стычки с лидерами соперника и .

Конфликтная ситуация с участием Брукса и Хардена возникла в первой четверти, когда игрок «Гризлис» продолжил касаться соперника после фола.

На последних секундах встречи Бруксу удалось вывести из себя Эмбиида, когда баскетболисты обеих команд спорили после ввода мяча из-за боковой и судейского свистка.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое