Джеймс Харден в 100-й раз за карьеру набрал 30+ очков и сделал 10+ передач за матч

Разыгрывающий «Филадельфии» провел свой 100-й в карьере матч с 30+ очками и 10+ передачами.

Бывший MVP лиги в субботу помог «Сиксерс» одержать гостевую победу над «Джаз» (118:117), набрав 31 очко (11 из 19 с игры), сделав 11 передач и 6 подборов.

Харден лидирует в лиге по количеству матчей с 30+ очками и 10+ передачами за последние 40 лет. («Лейкерс») занимает второе место по этому показателю (95), («Лейкерс») – третье (83), («Атланта») – четвертое (57).

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