Джеймс Харден в 100-й раз за карьеру набрал 30+ очков и сделал 10+ передач за матч
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден провел свой 100-й в карьере матч с 30+ очками и 10+ передачами.
Бывший MVP лиги в субботу помог «Сиксерс» одержать гостевую победу над «Джаз» (118:117), набрав 31 очко (11 из 19 с игры), сделав 11 передач и 6 подборов.
Харден лидирует в лиге по количеству матчей с 30+ очками и 10+ передачами за последние 40 лет. Леброн Джеймс («Лейкерс») занимает второе место по этому показателю (95), Расселл Уэстбрук («Лейкерс») – третье (83), Трэй Янг («Атланта») – четвертое (57).
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