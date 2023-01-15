Джеймс Харден в 100-й раз за карьеру набрал 30+ очков и сделал 10+ передач за матч

Теги Леброн Джеймс Филадельфия НБА видео Юта Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден провел свой 100-й в карьере матч с 30+ очками и 10+ передачами.

Бывший MVP лиги в субботу помог «Сиксерс» одержать гостевую победу над «Джаз» (118:117), набрав 31 очко (11 из 19 с игры), сделав 11 передач и 6 подборов.

Харден лидирует в лиге по количеству матчей с 30+ очками и 10+ передачами за последние 40 лет. Леброн Джеймс («Лейкерс») занимает второе место по этому показателю (95), Расселл Уэстбрук («Лейкерс») – третье (83), Трэй Янг («Атланта») – четвертое (57).

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ballboy13
Ответ Sonder
как он четыре трюльника за пару минут в четвертой завалил мммммм
Как в старые добрые)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Catch22
Трэй Янг неистово напирает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
как он четыре трюльника за пару минут в четвертой завалил мммммм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий