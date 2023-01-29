Джоэл Эмбиид забросил решающий трехочковый за 30 секунд до конца матча против «Наггетс»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид поставил точку в домашнем матче против « », забросив трехочковый через руку за 29,2 секунды до конца.

После решающего попадания защитник «Сиксерс» запрыгнул на Эмбиида и просидел у него на спине несколько секунд.

«Сиксерс» обыграли «Наггетс» со счетом 126:119 и продлили свою серию до семи побед подряд.

Эмбиид завершил матч с 47 очками (18 из 31 с игры, 4 из 7 из-за дуги), 18 подборами, 5 передачами, 3 перехватами и 2 блок-шотами.

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