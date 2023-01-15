Джоэл Эмбиид забросил победный мяч за 5 секунд до конца матча против «Юты»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал автором победного мяча в гостевом матче против «Юты» (118:117).

При «-1» у «Сиксерс» Эмбиид получил передачу от и броском с одной ноги с отклонением отправил мяч в кольцо за 4,9 секунды до конца. В последней атаке защитник «Джаз» смазал из-за дуги.

Эмбиид завершил матч с 30 очками и 7 подборами, Харден записал на свой счет 31 очко, 11 передач и 6 подборов. Кларксон стал самым результативным игроком встречи – 38 очков, 9 подборов и 5 передач.

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