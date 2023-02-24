Звездный дуэт – помог «Филадельфии» совершить крупный камбек в матче с « » (110:105).

Харден и Эмбиид на двоих набрали 58 очков, «Сиксерс» победили, уступая «-17» в первой половине и «-12» в третьей четверти.

На счету Хардена 31 очко (10 из 16 с игры), 7 подборов и 7 передач, в активе Эмбиида 27 очков (7 из 25 с игры), 19 подборов и 6 передач.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов