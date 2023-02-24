58 очков от Хардена и Эмбиида помогли «Филадельфии» отыграться с «-17» в матче с «Мемфисом»

Теги Мемфис Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный дуэт Джеймс ХарденДжоэл Эмбиид помог «Филадельфии» совершить крупный камбек в матче с «Мемфисом» (110:105).

Харден и Эмбиид на двоих набрали 58 очков, «Сиксерс» победили, уступая «-17» в первой половине и «-12» в третьей четверти.

На счету Хардена 31 очко (10 из 16 с игры), 7 подборов и 7 передач, в активе Эмбиида 27 очков (7 из 25 с игры), 19 подборов и 6 передач.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
si40w
А что там лучший игрок в мире?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
А также 3/16 в исполнении лучшего игрока НБА)

8 подряд поражений на гостевых аренах у Мемфиса. Гриззлис будут сладкой булочкой для почти любой команды от Запада в плей-офф. Пока что это команда не более чем для красивых хайлайтов на ютуб канале НБА, никак не для больших свершений в постсезоне
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Какая красота в концовке, спасительная трешка Бороды, блок Эмбиида, Такер из угла прибежал спас мяч, потом чуть не потерял, Тобайас через руки почти не глядя снова трешку, Харден с зубами вырвал мяч в следующем владении, Макди подбор важнейший забрал и Борода снова отзащищался в последней атаке Мемфиса. Лучшая 4 четверть в сезоне пока что
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SVstyle
Вторая половина напомнила игру плей-офф🔥🔥🔥
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий