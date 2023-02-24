58 очков от Хардена и Эмбиида помогли «Филадельфии» отыграться с «-17» в матче с «Мемфисом»
Звездный дуэт Джеймс Харден – Джоэл Эмбиид помог «Филадельфии» совершить крупный камбек в матче с «Мемфисом» (110:105).
Харден и Эмбиид на двоих набрали 58 очков, «Сиксерс» победили, уступая «-17» в первой половине и «-12» в третьей четверти.
На счету Хардена 31 очко (10 из 16 с игры), 7 подборов и 7 передач, в активе Эмбиида 27 очков (7 из 25 с игры), 19 подборов и 6 передач.
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