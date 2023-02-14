Звезда « » заявил в понедельник, что не может назвать точную дату, когда он вернется в состав после травмы левой голени.

Команда планирует оценить состояние Карри после перерыва на Матч всех звезд. По словам 2-кратного MVP, он пропустит первую игру «Уорриорз» после паузы в чемпионате против « » 23 февраля и, вероятно, еще несколько встреч после этого.

Карри получил частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа». Он выбыл из строя 4 февраля.

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