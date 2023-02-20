Леброн Джеймс не доиграл Матч звезд из-за травмы пальца руки

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Торонто НБА видео Матч всех звезд НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не вышел на площадку во второй половине Матча всех звезд НБА-2023 из-за травмы.

Джеймс повредил палец правой руки, пытаясь заблокировать бросок Паскаля Сиакама («Торонто»). На видеоповторе видно, как Джеймс зацепился мизинцем за кольцо.

Четырехкратному MVP пришлось досрочно завершить встречу. Он набрал 13 очков (6-11 с игры, 1-5 из-за дуги), 4 передачи и 1 подбор за 14,4 минуты на площадке.

Для Джеймса прошедший Матч звезд стал 19-м в карьере. Он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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3 комментария

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lecter666_destiny
Прикольно Брон решил проблему остатка сезона:)Ну все пока идёт по моему сценарию и матч с НОП должен быть последний в этом сезоне
+1
-9
-8
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Сергей Пузанков
Леброн Джеймс не доиграл матч звёзд из-за старости
+1
-6
-5
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Xell
Комментарий скрыт
+3
-20
-17
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