Леброн Джеймс не доиграл Матч звезд из-за травмы пальца руки

Форвард « » не вышел на площадку во второй половине всех звезд НБА-2023 из-за травмы.

Джеймс повредил палец правой руки, пытаясь заблокировать бросок Паскаля Сиакама («Торонто»). На видеоповторе видно, как Джеймс зацепился мизинцем за кольцо.

Четырехкратному MVP пришлось досрочно завершить встречу. Он набрал 13 очков (6-11 с игры, 1-5 из-за дуги), 4 передачи и 1 подбор за 14,4 минуты на площадке.

Для Джеймса прошедший Матч звезд стал 19-м в карьере. Он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах