Джабари Смит пожаловался на болельщиков «Иглс», которые мешали ему спать после Супербоула

Форвард « » пожаловался на болельщиков клуба НФЛ «Иглс», которые столпились на улице в Филадельфии после Супербоула в позднее время и мешали ему спать.

« » уступила «Канзас-Сити» в финальной игре сезона НФЛ, которая прошла в Аризоне. Смит находится в Филадельфии, где его команде предстоит встреча с «Сиксерс».

«Чуваки, как насчет того, чтобы просто пойти спать? Вы проиграли, но все еще бьете в барабаны и не даете мне уснуть, я тут пытаюсь уснуть. Завтра мне играть против , а вы все бьете в барабаны. Пожалуйста, просто идите спать. Я понимаю, что вы расстроены, что вы разозлены. Но где-то ты выигрываешь, где-то проигрываешь, такова жизнь. Сколько можно шуметь, черт возьми», – произнес новичок «Рокетс».

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?