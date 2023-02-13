Джабари Смит пожаловался на болельщиков «Иглс», которые мешали ему спать после Супербоула

Теги Хьюстон Филадельфия НБА видео Супербоул НФЛ Филадельфия Джоэл Эмбиид Джабари Смит Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Джабари Смит пожаловался на болельщиков клуба НФЛ «Иглс», которые столпились на улице в Филадельфии после Супербоула в позднее время и мешали ему спать.

«Филадельфия» уступила «Канзас-Сити» в финальной игре сезона НФЛ, которая прошла в Аризоне. Смит находится в Филадельфии, где его команде предстоит встреча с «Сиксерс».

«Чуваки, как насчет того, чтобы просто пойти спать? Вы проиграли, но все еще бьете в барабаны и не даете мне уснуть, я тут пытаюсь уснуть. Завтра мне играть против Эмбиида, а вы все бьете в барабаны. Пожалуйста, просто идите спать. Я понимаю, что вы расстроены, что вы разозлены. Но где-то ты выигрываешь, где-то проигрываешь, такова жизнь. Сколько можно шуметь, черт возьми», – произнес новичок «Рокетс». 

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1 комментарий

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Марсель Объелся
В Филадельфии, конечно, уникальные болелы)) причем во всех видах спорта
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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