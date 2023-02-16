Джоэл Эмбиид набрал 10 000 очков за карьеру и превзошел достижение Аллена Айверсона

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в начале матча против « » (118:112) преодолел отметку 10 000 набранных очков за карьеру.

Центровой сделал это быстрее всех в истории «Сиксерс». Ему понадобилось 373 матча. Предыдущий рекорд принадлежал , который набрал 10 000 очков за 378 игр.

Эмбиид завершил встречу с «Кавальерс», имея показатели 29 очков (9-21 с игры), 14 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 38,6 минуты на площадке.

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