Джоэл Эмбиид набрал 10 000 очков за карьеру и превзошел достижение Аллена Айверсона

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Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в начале матча против «Кливленда» (118:112) преодолел отметку 10 000 набранных очков за карьеру.

Центровой сделал это быстрее всех в истории «Сиксерс». Ему понадобилось 373 матча. Предыдущий рекорд принадлежал Аллену Айверсону, который набрал 10 000 очков за 378 игр.

Эмбиид завершил встречу с «Кавальерс», имея показатели 29 очков (9-21 с игры), 14 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 38,6 минуты на площадке.

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2 комментария

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Александр Сорокин
Умничка. Но от любых сравнений зумерками нынешних плакс с легендами блевать тянет.
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iGu
Процесс превзошел самого Аллена!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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