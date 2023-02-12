37 очков и 13 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

Центровой «Филадельфии» набрал 37 очков и сделал 13 подборов в победном гостевом матче против «Бруклина» (101:98).

Лидер «Сиксерс» реализовал 12 из 18 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 12 из 13 с линии штрафных. Также на его счету 2 передачи, 2 перехвата и 3 потери за 37 минут на площадке.

Разыгрывающий Джеймс Харден отметился 29 очками, 6 подборами и 6 передачами в своем первом матче в после того, как в прошлом сезоне «Нетс» обменяли его в «Сиксерс».

Спернсер Динудди, который вернулся в «Нетс» из «Мэверикс», едва не перевел матч в овертайм, но его точный трехочковый не был засчитан после просмотра видеоповтора, поскольку был совершен после сирены.

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