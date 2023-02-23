Эксперт: «Возможно, это «Последний танец» «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Боб Майерс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Монте Пул предположил, что «Голден Стэйт» проводит последний сезон нынешним звездным составом из-за возможного ухода из клуба генерального менеджера Боба Майерса.

«У «Уорриорз» есть опасения, что это их «Последний танец». Есть вероятность, что не все из этих трех парней (Стеф Карри, Стив Керр и Боб Майерс) вернутся в следующем сезоне.

Если Боб уйдет, Стив будет подавлен, а Стеф будет разочарован. Я это знаю. Вот почему на Джо оказывается давление, чтобы он разобрался и решил, что он хочет. Боб вырос в области залива Сан-Франциско, ему нравится в «Уорриорз» – сказал Пул.

Джордан Пул взбесил Стефа Карри. Все из-за Керра и его новой стартовой пятерки

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4 комментария

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Goddemic
Ответ Hobotok
Пул : «Возможно, это «Последний танец» «Уорриорз»
Странно, что новостник не выдал именно такой заголовок))
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Camp_Nou
Главное в плей-офф попасть, а дальше полегче должно быть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hobotok
Пул : «Возможно, это «Последний танец» «Уорриорз»
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
p
Как и три года назад, знаем, проходили
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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