Эксперт: «Возможно, это «Последний танец» «Уорриорз»
Известный спортивный эксперт Монте Пул предположил, что «Голден Стэйт» проводит последний сезон нынешним звездным составом из-за возможного ухода из клуба генерального менеджера Боба Майерса.
«У «Уорриорз» есть опасения, что это их «Последний танец». Есть вероятность, что не все из этих трех парней (Стеф Карри, Стив Керр и Боб Майерс) вернутся в следующем сезоне.
Если Боб уйдет, Стив будет подавлен, а Стеф будет разочарован. Я это знаю. Вот почему на Джо оказывается давление, чтобы он разобрался и решил, что он хочет. Боб вырос в области залива Сан-Франциско, ему нравится в «Уорриорз» – сказал Пул.
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