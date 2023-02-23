Эксперт: «Возможно, это «Последний танец» «Уорриорз»

Известный спортивный эксперт Монте Пул предположил, что « » проводит последний сезон нынешним звездным составом из-за возможного ухода из клуба генерального менеджера .

«У «Уорриорз» есть опасения, что это их «Последний танец». Есть вероятность, что не все из этих трех парней ( , и Боб Майерс) вернутся в следующем сезоне.

Если Боб уйдет, Стив будет подавлен, а Стеф будет разочарован. Я это знаю. Вот почему на Джо оказывается давление, чтобы он разобрался и решил, что он хочет. Боб вырос в области залива Сан-Франциско, ему нравится в «Уорриорз» – сказал Пул.

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