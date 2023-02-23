«Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера.

Генеральный менеджер «Хоукс» подтвердил, что на вакантный пост претендует экс-тренер «Юты» .

«Я могу легко упоминать имя Снайдера, потому что он на данный момент не занят ни в одной из команд. С другими кандидатами сложнее, потому что они имеют работу», – заявил Филдс.

По информации ESPN, « » рассматривает варианты с ассистентами Кенни Эткинсоном (« ») и Чарльзом Ли (« »).

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