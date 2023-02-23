Куин Снайдер, Кенни Эткинсон и Чарльз Ли претендуют на пост главного тренера «Атланты»
«Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера.
Генеральный менеджер «Хоукс» Лэндри Филдс подтвердил, что на вакантный пост претендует экс-тренер «Юты» Куин Снайдер.
«Я могу легко упоминать имя Снайдера, потому что он на данный момент не занят ни в одной из команд. С другими кандидатами сложнее, потому что они имеют работу», – заявил Филдс.
По информации ESPN, «Атланта» рассматривает варианты с ассистентами Кенни Эткинсоном («Голден Стэйт») и Чарльзом Ли («Милуоки»).
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главное - и янг и мюррей прежде всего хотят играть. играть!
(в отличии от известных понторезов)
на этой почве их можно объединить.
при всем уважении к чикаго, вашингтону, торонто...там не видно свет в конце тоннеля...а вот в атланте есть что раскрывать.
снайдер вряд ли