Куин Снайдер, Кенни Эткинсон и Чарльз Ли претендуют на пост главного тренера «Атланты»

Теги Атланта Голден Стэйт Милуоки НБА Лэндри Филдс Куин Снайдер Кенни Эткинсон Чарльз Ли Баскетбол

«Атланта» уволила Нэйта Макмиллана с поста главного тренера.

Генеральный менеджер «Хоукс» Лэндри Филдс подтвердил, что на вакантный пост претендует экс-тренер «Юты» Куин Снайдер.

«Я могу легко упоминать имя Снайдера, потому что он на данный момент не занят ни в одной из команд. С другими кандидатами сложнее, потому что они имеют работу», – заявил Филдс.

По информации ESPN, «Атланта» рассматривает варианты с ассистентами Кенни Эткинсоном («Голден Стэйт») и Чарльзом Ли («Милуоки»).

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4 комментария

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Дэннис Молинарев
Ответ Против грусти
ммм...не знаю. главное - и янг и мюррей прежде всего хотят играть. играть! (в отличии от известных понторезов) на этой почве их можно объединить.
Оба привыкли играть с мячом и оба привыкли решать единолично в атаке, в этом проблема. А вторая проблема - защите. Янг не любит обороняться в принципе, а Мюррей играет строго в своего и постоянно бежит за подбором набивая статистику.
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Против грусти
Ответ Дэннис Молинарев
Они изначально затеяли авантюру, добавив к Янгу Мюррея и здесь уже и Керр и Споэлстра были бы бессильны
ммм...не знаю.
главное - и янг и мюррей прежде всего хотят играть. играть!
(в отличии от известных понторезов)
на этой почве их можно объединить.
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Дэннис Молинарев
Ответ Против грусти
вот почему-то хочется чтобы ястребы угадали с тренером. при всем уважении к чикаго, вашингтону, торонто...там не видно свет в конце тоннеля...а вот в атланте есть что раскрывать. снайдер вряд ли
Они изначально затеяли авантюру, добавив к Янгу Мюррея и здесь уже и Керр и Споэлстра были бы бессильны
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Против грусти
вот почему-то хочется чтобы ястребы угадали с тренером.
при всем уважении к чикаго, вашингтону, торонто...там не видно свет в конце тоннеля...а вот в атланте есть что раскрывать.

снайдер вряд ли
+1
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0
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