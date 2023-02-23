Стеф Карри пропустит еще неделю из-за травмы

Разыгрывающий « » успешно восстанавливается после травмы, из-за которой он пропустил последние 5 матчей.

Звездный баскетболист приступил к индивидуальным тренировкам. Следующая оценка его готовности вернуться на площадку пройдет через неделю.

Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком « ».

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»