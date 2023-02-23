Стеф Карри пропустит еще неделю из-за травмы
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри успешно восстанавливается после травмы, из-за которой он пропустил последние 5 матчей.
Звездный баскетболист приступил к индивидуальным тренировкам. Следующая оценка его готовности вернуться на площадку пройдет через неделю.
Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа».
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