НБА. «Майами» примет «Денвер», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

Одержавший три победы подряд « » примет лидера Западной конференции « ». Обновленные « » сыграют в гостях с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Неуклюжие мультяшные ботинки за 350 долларов – обувь-мем, которую уже носит звезда НБА

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей