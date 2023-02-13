НБА. «Майами» примет «Денвер», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Портлендом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

Одержавший три победы подряд «Майами» примет лидера Западной конференции «Денвер». Обновленные «Лейкерс» сыграют в гостях с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Атланта
Дата проведения
14 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Кливленд – Сан-Антонио
Дата проведения
14 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Индиана – Юта
Дата проведения
14 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Филадельфия – Хьюстон
Дата проведения
14 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Майами – Денвер
Дата проведения
14 февраля, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Бруклин
Дата проведения
14 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Чикаго – Орландо
Дата проведения
14 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Новый Орлеан
Дата проведения
14 февраля, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Даллас – Миннесота
Дата проведения
14 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Вашингтон
Дата проведения
14 февраля, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Портленд – Лейкерс
Дата проведения
14 февраля, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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Light Yagami
Практически не смотрю матчи соты в этом сезоне, но откуда у них такие тоталы дикие полетели? Хотелось бы узнать причину, если это не серия аномалий.
0
-1
-1
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lecter666_destiny
Кстати для лал важный матч. Если проиграют, то мягко говоря шансы даже на 9-10 мест станут очень маленькими...
0
-3
-3
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Cubs-V
Сегодня Кавс, главное не расслабиться. Уверенно забрать 7 подряд.
А вот далее, перед МВЗ, должна быть заруба с Филой. Две команды за 3 место.
+1
-1
0
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AEZAKMI228
Емае никс и майами в одно время поставили
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DirkMavs
Удачи нашим парням
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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