НБА. «Майами» примет «Денвер», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Портлендом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.
Одержавший три победы подряд «Майами» примет лидера Западной конференции «Денвер». Обновленные «Лейкерс» сыграют в гостях с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 14 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 14 февраля, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 14 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 14 февраля, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 14 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 14 февраля, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 14 февраля, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 14 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 14 февраля, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 14 февраля, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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