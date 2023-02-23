Брэдли Бил: «Я терпелив, но рано или поздно наступит время стать эгоистом и провести черту»
Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил заявил, что однажды его терпение кончится и он покинет «Уизардс».
«Я терпелив, но рано или поздно наступит время стать эгоистом и провести черту.
У меня есть определенные мысли в голове, но в то же время я пребываю в настоящем моменте. Я увлечен тем, что у нас есть и что мы делаем, и не отвлекаюсь на разговоры, живу день за днем, контролируя то, что могу контролировать», – сказал Бил.
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В команде Порзингис, Кузьма - оба проводят, вероятно, свои лучшие сезоны.
Чего тебе надо, хороняка?
Давай, попадайте в плов, хотя бы.
Я возьму эту фразу на вооружение, чтобы отвечать ею буквально на каждый вопрос начальства.