Брэдли Бил: «Я терпелив, но рано или поздно наступит время стать эгоистом и провести черту»

Атакующий защитник « » заявил, что однажды его терпение кончится и он покинет «Уизардс».

«Я терпелив, но рано или поздно наступит время стать эгоистом и провести черту.

У меня есть определенные мысли в голове, но в то же время я пребываю в настоящем моменте. Я увлечен тем, что у нас есть и что мы делаем, и не отвлекаюсь на разговоры, живу день за днем, контролируя то, что могу контролировать», – сказал Бил.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов