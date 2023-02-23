Брэдли Бил: «Я терпелив, но рано или поздно наступит время стать эгоистом и провести черту»

Теги НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил заявил, что однажды его терпение кончится и он покинет «Уизардс».

«Я терпелив, но рано или поздно наступит время стать эгоистом и провести черту.

У меня есть определенные мысли в голове, но в то же время я пребываю в настоящем моменте. Я увлечен тем, что у нас есть и что мы делаем, и не отвлекаюсь на разговоры, живу день за днем, контролируя то, что могу контролировать», – сказал Бил.

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12 комментариев

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Максим Макеев
Никто не возьмет этот контракт
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blooooomka
Ответ кандид
"У меня есть определенные мысли в голове, но в то же время я пребываю в настоящем моменте". Я возьму эту фразу на вооружение, чтобы отвечать ею буквально на каждый вопрос начальства.
А говорят , что чернокожие баскетболисты глупые(мол в колледжах не учатся и тд), а тут целая фраза для начальства с его уст будет украдена
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Rodbert
Максималку то ему дали, но сделали это без уважения и он затаил обиду. Смиренно и мужественно очень долго держался, "но рано или поздно наступит время стать эгоистом и провести черту".
+3
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+3
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Дмитрий Куркаев
Ну конечно, после получения чудовищного для своего уровня влияния контракта можно и терпение начать терять, ага.
+1
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wallenberg
Наверное самая пресная если можно так выразиться "суперзвезда" - часто травмируется, не влияет своей игрой на результат, без стабильного броска... ещё и рот смеет открывать, с таким то контрактом.. При том что за шестое место вне зоны плей-ин могли бы побороться.
+3
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salogiannis
Брэдли Бил: «Как же я ждал, что они не предложат мне максималку, я смогу честно оскорбиться и уйти в контендер на адекватный контракт! Но нет: они кинули в меня максималкой!»
+3
0
+3
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Эзотерический Фундаменталист
...когда будет поднимать опцию игрока
+1
-1
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Abdulla
Взял макс, остался в Вашике. Какие вопросы?
В команде Порзингис, Кузьма - оба проводят, вероятно, свои лучшие сезоны.
Чего тебе надо, хороняка?
Давай, попадайте в плов, хотя бы.
+4
0
+4
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кандид
"У меня есть определенные мысли в голове, но в то же время я пребываю в настоящем моменте".
Я возьму эту фразу на вооружение, чтобы отвечать ею буквально на каждый вопрос начальства.
+6
0
+6
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kolyan#15
Как же низко так говорить. Он никогда не будет стоить тех денег, которые ему дали.
+13
0
+13
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Garrry
Била хочется похвалить за то, что берёт максималки за свои пару матчей, и при этом он не просит обмена. Вот времена настали
+7
0
+7
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Алексей Ильин
Мученик прям
+12
0
+12
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