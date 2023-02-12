Джейсон Тейтум – самый молодой игрок в истории НБА, достигший отметки в 1000 трехочковых

Форвард « » Джейсон Тейтум стал самым молодым игроком в истории , который достиг отметки в 1000 трехочковых попаданий.

Тейтум забросил свой 1000-й трехочковый во время вчерашнего матча «Селтикс» против «Хорнетс» (127:116). Возраст форварда был 24 года и 344 дня.

Тейтум побил рекорд своего друга детства, звезды «Вашингтона» , который забросил 1000-й трехочковый в возрасте 25 лет и 223 дней.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»