Джейсон Тейтум – самый молодой игрок в истории НБА, достигший отметки в 1000 трехочковых
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал самым молодым игроком в истории НБА, который достиг отметки в 1000 трехочковых попаданий.
Тейтум забросил свой 1000-й трехочковый во время вчерашнего матча «Селтикс» против «Хорнетс» (127:116). Возраст форварда был 24 года и 344 дня.
Тейтум побил рекорд своего друга детства, звезды «Вашингтона» Брэдли Била, который забросил 1000-й трехочковый в возрасте 25 лет и 223 дней.
Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»
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