Брэдли Бил оштрафован лигой на 25 тысяч долларов за контакт с судьей во время матча

НБА в понедельник объявила о том, что защитник « » оштрафован на 25 тысяч долларов за контакт с судьей.

Эпизод произошел в субботу, когда «Уизардс» одержали победу над «Индианой» со счетом 127:113.

Бил попытался совершить перехват и оказался за пределами площадки. По инерции он налетел на рефери, толкнув его правой рукой в сторону пустых мест рядом со скамейкой «Вашингтона».

Трехкратный участник Матча звезд набирает в этом сезоне НБА в среднем 22,5 очка и 5,2 передачи за игру в 33 матчах.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?