Брэдли Бил оштрафован лигой на 25 тысяч долларов за контакт с судьей во время матча

Теги Индиана НБА Вашингтон штрафы судьи Брэдли Бил Баскетбол

НБА в понедельник объявила о том, что защитник «Вашингтона» Брэдли Бил оштрафован на 25 тысяч долларов за контакт с судьей.

Эпизод произошел в субботу, когда «Уизардс» одержали победу над «Индианой» со счетом 127:113.

Бил попытался совершить перехват и оказался за пределами площадки. По инерции он налетел на рефери, толкнув его правой рукой в сторону пустых мест рядом со скамейкой «Вашингтона».

Трехкратный участник Матча звезд набирает в этом сезоне НБА в среднем 22,5 очка и 5,2 передачи за игру в 33 матчах.

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1 комментарий

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Вадим flanec
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