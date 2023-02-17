35 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» Эдвардса
«Вашингтон» в четверг взял верх над «Миннесотой» – 114:106.
Лидер «Уизардс» Брэдли Бил записал на свой счет 35 очков (14 из 28 с игры), 6 подборов, 5 передач и 3 перехвата.
В активе защитника «Вулвз» Энтони Эдвардса 34 очка, 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.
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