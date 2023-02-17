« » в четверг взял верх над «Миннесотой» – 114:106.

Лидер «Уизардс» записал на свой счет 35 очков (14 из 28 с игры), 6 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

В активе защитника «Вулвз» 34 очка, 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди