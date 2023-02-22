Бен Симмонс поспорил с Брэдли Билом на 20 000 долларов, что реализует штрафной, и промахнулся

Теги Бруклин Филадельфия НБА Вашингтон Скотт Брукс Брэдли Бил Бен Симмонс Баскетбол

Один из тренеров Восточной конференции рассказал, как Бен Симмонс, выступая за «Филадельфию», однажды поспорил с защитником «Вашингтона» Брэдли Билом, что реализует штрафной, и промахнулся.

«Первым, кто начал применять тактику «Hack-a-Ben, был Скотт Брукс в «Вашингтоне». Несколько лет назад они играли против «Филадельфии» и уступали около 20 очков. Брукс начал ставить Бена на линию штрафных, и отставание начало сокращаться.

В какой-то момент Брэдли Бил сфолил на Бене, и между ними завязался оживленный разговор. Бен сказал: «Мне надоело, что вы нарочно фолите на мне. Сейчас я возьму и заброшу оба штрафных. Ставлю пять тысяч долларов». На что Бил ответил: «Хочешь поднять до 20?»

Бен вышел на линию и смазал. После этого он не сказал больше ни слова», – рассказал тренер.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
С кем Симмонс поспорил на трехочковые?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
Неплохо было бы добавить эту историю, как главное описание Бена Симмонса на википедии.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rembrandao
Эх, не у того игрока ник EasyMoneySniper
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МЗ
Брукс и тут виноват)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaissa
Деньги то отдал?)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bunakin
🤡
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
everyday4768
Ля, какой он клоун)))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Изи мани для Била
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Insamo217
вот где было начало психологического слома Симмонса
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий