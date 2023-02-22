Бен Симмонс поспорил с Брэдли Билом на 20 000 долларов, что реализует штрафной, и промахнулся

Один из тренеров Восточной конференции рассказал, как , выступая за «Филадельфию», однажды поспорил с защитником « » , что реализует штрафной, и промахнулся.

«Первым, кто начал применять тактику «Hack-a-Ben, был в «Вашингтоне». Несколько лет назад они играли против «Филадельфии» и уступали около 20 очков. Брукс начал ставить Бена на линию штрафных, и отставание начало сокращаться.

В какой-то момент Брэдли Бил сфолил на Бене, и между ними завязался оживленный разговор. Бен сказал: «Мне надоело, что вы нарочно фолите на мне. Сейчас я возьму и заброшу оба штрафных. Ставлю пять тысяч долларов». На что Бил ответил: «Хочешь поднять до 20?»

Бен вышел на линию и смазал. После этого он не сказал больше ни слова», – рассказал тренер.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться