Патрик Беверли: «Хочу выбить «Лейкерс» из борьбы за выход в плей-офф»

Бывший разыгрывающий « » Патрик Беверли, подписавший контракт с « », заявил, что его новая команда положит конец надеждам «Лейкерс» на плей-офф в этом сезоне.

«В оставшихся матчах мы дважды играем с «Лейкерс». Я хочу выбить их из борьбы за выход в плей-офф.

Нам нужно пройти в плей-офф, так что извините», – сказал Беверли.

Беверли начинал нынешний сезон в составе «Лейкерс», но перед дедлайном был отправлен в «Орландо» в обмен на центрового Мо Бамбу. В 45 матчах за «Лейкерс» защитник набирал в среднем по 6,4 очка, 3,1 подбора и 2,6 передачи.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают 13-е место в Западной конференции с результатом 27-32.

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