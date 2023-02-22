Патрик Беверли: «Хочу выбить «Лейкерс» из борьбы за выход в плей-офф»

Теги Чикаго Лейкерс НБА Патрик Беверли Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли, подписавший контракт с «Чикаго», заявил, что его новая команда положит конец надеждам «Лейкерс» на плей-офф в этом сезоне.

«В оставшихся матчах мы дважды играем с «Лейкерс». Я хочу выбить их из борьбы за выход в плей-офф.

Нам нужно пройти в плей-офф, так что извините», – сказал Беверли.

Беверли начинал нынешний сезон в составе «Лейкерс», но перед дедлайном был отправлен в «Орландо» в обмен на центрового Мо Бамбу. В 45 матчах за «Лейкерс» защитник набирал в среднем по 6,4 очка, 3,1 подбора и 2,6 передачи.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают 13-е место в Западной конференции с результатом 27-32.

«Был бы лучшим наркоторговцем без баскетбола». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли – враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Гарлем ПэтТроттерс))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6LACK
У чела реально какие-то проблемы психологические
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ильин
т.е продолжит начатое еще в ЛАЛ дело
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борчуган
Ты бы лучше так открытые трёхи попадал, как языком чешешь
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий