«Буллс» отчсилят Горана Драгича или Тони Брэдли для подписания Беверли
«Чикаго» договорился со свободным агентом Патриком Беверли (34 года, 185) о подписании контракта. Чтобы официально провести сделку, «Буллс» необходимо освободить одно место в составе.
Как сообщает обозреватель NBC Sports Кей Си Джонсон, клуб отчислит разыгрывающего Горана Драгича (36 лет, 191 см) или центрового Тони Брэдли (25 лет, 208 см).
Средние показатели Драгича составляют 6,4 очка и 2,7 передачи. Брэдли провел только 12 матчей в этом сезоне, набирая в среднем 1,6 очка за 2,8 минуты на площадке.
20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах
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