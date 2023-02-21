«Буллс» отчсилят Горана Драгича или Тони Брэдли для подписания Беверли

« » договорился со свободным агентом (34 года, 185) о подписании контракта. Чтобы официально провести сделку, «Буллс» необходимо освободить одно место в составе.

Как сообщает обозреватель NBC Sports Кей Си Джонсон, клуб отчислит разыгрывающего (36 лет, 191 см) или центрового (25 лет, 208 см).

Средние показатели Драгича составляют 6,4 очка и 2,7 передачи. Брэдли провел только 12 матчей в этом сезоне, набирая в среднем 1,6 очка за 2,8 минуты на площадке.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах