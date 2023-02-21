«Буллс» отчсилят Горана Драгича или Тони Брэдли для подписания Беверли

Теги возможные переходы Чикаго НБА Горан Драгич Патрик Беверли Тони Брэдли Баскетбол

«Чикаго» договорился со свободным агентом Патриком Беверли (34 года, 185) о подписании контракта. Чтобы официально провести сделку, «Буллс» необходимо освободить одно место в составе.

Как сообщает обозреватель NBC Sports Кей Си Джонсон, клуб отчислит разыгрывающего Горана Драгича (36 лет, 191 см) или центрового Тони Брэдли (25 лет, 208 см).

Средние показатели Драгича составляют 6,4 очка и 2,7 передачи. Брэдли провел только 12 матчей в этом сезоне, набирая в среднем 1,6 очка за 2,8 минуты на площадке.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
ну что Даллас?) будет ещё шанс на Драгича)?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllanHouston
Брэдли отчислили
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sedric
Судя по написанию, Горан Драгич или Тони Брэдли скоро отчилят из Чикаго.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeniy 72
Драгич наверняка будет востребован, если его отчислят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cosstigan
Тони Брэдли резко пропал с радаров...game over
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimassss6
Брэдли походу на выход. Это следует из логики менеджмента
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий