Сергей Торопов: «Зениту» важно развить успех, добытый в игре с ЦСКА»
Форвард «Зенита» Сергей Торопов поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».
«Нижний» набрал отличную форму, команда обыграла «Локо», на равных билась с ЦСКА и победила УНИКС в двухматчевой серии в Кубке России. Мы ожидаем, что это будет тяжелый матч, но настраиваемся на победу. Нам важно развить успех, добытый в игре с ЦСКА. Легко не будет, но мы едем в Нижний за победой!», – сказал Торопов.
33-летний баскетболист провел несколько сезонов в составе «Нижнего Новгорода» до перехода в «Зенит» минувшим летом.
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