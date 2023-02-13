Сергей Торопов: «Зениту» важно развить успех, добытый в игре с ЦСКА»

Форвард « » поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Нижний» набрал отличную форму, команда обыграла « », на равных билась с и победила УНИКС в двухматчевой серии в Кубке России. Мы ожидаем, что это будет тяжелый матч, но настраиваемся на победу. Нам важно развить успех, добытый в игре с ЦСКА. Легко не будет, но мы едем в Нижний за победой!», – сказал Торопов.

33-летний баскетболист провел несколько сезонов в составе «Нижнего Новгорода» до перехода в «Зенит» минувшим летом.

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