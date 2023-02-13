Сергей Торопов: «Зениту» важно развить успех, добытый в игре с ЦСКА»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Кубок России БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Сергей Торопов Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Торопов поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Нижний» набрал отличную форму, команда обыграла «Локо», на равных билась с ЦСКА и победила УНИКС в двухматчевой серии в Кубке России. Мы ожидаем, что это будет тяжелый матч, но настраиваемся на победу. Нам важно развить успех, добытый в игре с ЦСКА. Легко не будет, но мы едем в Нижний за победой!», – сказал Торопов.

33-летний баскетболист провел несколько сезонов в составе «Нижнего Новгорода» до перехода в «Зенит» минувшим летом.

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