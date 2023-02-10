Кубок России. 1/4 финала. Вторые матчи. УНИКС – «Нижний Новгород», МБА сыграет с «Темп-СУМЗ-УГМК»
Сегодня пройдут два ответных матча 1/4 финала Кубка России.
Казанский УНИКС сыграет с «Нижним Новгородом», московская МБА примет «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.
1/4 финала
Вторые матчи
УНИКС – Нижний Новгород
10 февраля. 18:00
Первый матч – 72:81
МБА – Темп-СУМЗ-УГМК
10 февраля. 19:00
Первый матч – 77:63
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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