Кубок России. 1/4 финала. Вторые матчи. «Руна» – «Химки», «Зенит» сыграет с «Уралмашем»
Сегодня в рамках вторых матчей 1/4 финала Кубка России столичная «Руна» примет подмосковные «Химки».
«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».
1/4 финала
Вторые матчи
Руна – Химки
9 февраля. 19:00
Первый матч – 81:94
Зенит – Уралмаш
9 февраля. 19:00
Первый матч – 73:64
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В Питере 🔥 Чемпиона Лиги прибил молодой россиянин, до этого не попадавший в состав
Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию
Комментарии