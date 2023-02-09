Кубок России. 1/4 финала. Вторые матчи. «Руна» – «Химки», «Зенит» сыграет с «Уралмашем»

Теги результаты Химки Зенит Кубок России Уралмаш Руна Баскетбол

Сегодня в рамках вторых матчей 1/4 финала Кубка России столичная «Руна» примет подмосковные «Химки».

«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».

Кубок России

1/4 финала

Вторые матчи

РунаХимки

9 февраля. 19:00

Первый матч – 81:94

Зенит – Уралмаш

9 февраля. 19:00

Первый матч – 73:64

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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