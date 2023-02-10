«Финал четырех» Кубка России пройдет в Москве
«Финал четырех» Кубка России в сезоне-22/23 пройдет в Москве.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент» со ссылкой на несколько источников.
«Зенит» предлагал провести решающую стадию Кубка России на «Сибур-Арене», но данный вариант был отвергнут.
Пока известны два участника «Финала четырех» – «Химки» и «Зенит».
Сегодня состоятся ответные встречи 1/4 финала МБА – «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Нижний Новгород» – УНИКС.
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