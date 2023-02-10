«Финал четырех» Кубка России пройдет в Москве

Теги УНИКС Химки Зенит Кубок России ТЕМП-СУМЗ БК Пари Нижний Новгород МБА Баскетбол

«Финал четырех» Кубка России в сезоне-22/23 пройдет в Москве.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент» со ссылкой на несколько источников.

«Зенит» предлагал провести решающую стадию Кубка России на «Сибур-Арене», но данный вариант был отвергнут.

Пока известны два участника «Финала четырех» – «Химки» и «Зенит».

Сегодня состоятся ответные встречи 1/4 финала МБА – «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Нижний Новгород» – УНИКС.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

«Мечтаю вернуться». Олег Окулов тренировал на Матче звезд и оказался «слишком именитым» тренером для Суперлиги

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вито Муткони
Всё , для того , чтобы баскетбол радовал болельщиков , в Москве же всем интересно - сходить на финал 4ех кубка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrManchester
Ответ avcgloronalduMU
где кони?
ЦСКА традиционно игнорирует Кубок России и отправляет вторую команду на него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
где кони?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий