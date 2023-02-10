«Финал четырех» Кубка России пройдет в Москве

«Финал четырех» Кубка России в сезоне-22/23 пройдет в Москве.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент» со ссылкой на несколько источников.

«Зенит» предлагал провести решающую стадию Кубка России на «Сибур-Арене», но данный вариант был отвергнут.

Пока известны два участника «Финала четырех» – « » и «Зенит».

Сегодня состоятся ответные встречи 1/4 финала – «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Нижний Новгород» – .

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