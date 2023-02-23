Тайрон Лю: «Хотим, чтобы Уэстбрук был самим собой»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал, какой игры от ждет от звездного новобранца Расселла Уэстбрука.

«Мы хотим, чтобы Расс был Рассом. Если он будет заигрываться или делать недостаточно, я дам ему знать об этом. Мы хотим, чтобы он был MVP, членом Зала славы, которым он является. Для нас важно убедиться в том, что это вписывает в то, что делает наша команда.

Уэстбрук воодушевлен, он хочет побеждать», – заявил Лю.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
everyday4768
Ответ Dmitry Trepov
Так и какой профит Вашику в итоге? Вылет в первом раунде?
А профит для уизардз в планы не входил))) боюсь что как и сейчас для клипперс…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marsover
Прочитал в начале «хотим чтобы Уэстрбрук покончил с собой».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Trepov
Ответ vlasovsport
Ага.. Чтобы перетягивал на себя игровое время, совершал дикое количество бросков, брал на себя ответственность за решающий бросок и мазал... Ну, вперед... Странное с ним случилось в Вашингтоне. Уникальный состав игроков сложился, который нивелировал весь вред от набивающего стату Уэстбрука.
Так и какой профит Вашику в итоге? Вылет в первом раунде?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BT
"Если он будет заигрываться или делать недостаточно, я дам ему знать об этом. "

Сэнсей предупредил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mit_Sam
Расс: ок! Трипл-даббл с 10 потерями и 4/20 с игры
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vlasovsport
Ага.. Чтобы перетягивал на себя игровое время, совершал дикое количество бросков, брал на себя ответственность за решающий бросок и мазал... Ну, вперед...
Странное с ним случилось в Вашингтоне. Уникальный состав игроков сложился, который нивелировал весь вред от набивающего стату Уэстбрука.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
Ну это самая легковыполнимая задача для Расселла Вестбрука))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий