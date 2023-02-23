Тайрон Лю: «Хотим, чтобы Уэстбрук был самим собой»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал, какой игры от ждет от звездного новобранца Расселла Уэстбрука.
«Мы хотим, чтобы Расс был Рассом. Если он будет заигрываться или делать недостаточно, я дам ему знать об этом. Мы хотим, чтобы он был MVP, членом Зала славы, которым он является. Для нас важно убедиться в том, что это вписывает в то, что делает наша команда.
Уэстбрук воодушевлен, он хочет побеждать», – заявил Лю.
Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое
Сэнсей предупредил.
Странное с ним случилось в Вашингтоне. Уникальный состав игроков сложился, который нивелировал весь вред от набивающего стату Уэстбрука.