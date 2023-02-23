Главный тренер « » рассказал, какой игры от ждет от звездного новобранца а Уэстбрука.

«Мы хотим, чтобы Расс был Рассом. Если он будет заигрываться или делать недостаточно, я дам ему знать об этом. Мы хотим, чтобы он был MVP, членом Зала славы, которым он является. Для нас важно убедиться в том, что это вписывает в то, что делает наша команда.

Уэстбрук воодушевлен, он хочет побеждать», – заявил Лю.

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