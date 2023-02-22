Расселл Уэстбрук может дебютировать за «Клипперс» в пятницу

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук может дебютировать за « » уже в пятницу, как только покинет рынок отказов, сообщает The Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уэстбрук должен официально стать свободным агентом, прежде чем он сможет подписать контракт с новой командой.

В понедельник «Юта» отчислила девятикратного участника Матча всех звезд. Ожидается, что в среду он покинет рынок отказов, поскольку ни у одной команды нет места в платежной ведомости, чтобы взять на себя оставшиеся 47 миллионов долларов, которые Уэстбрук должен получить по истекающему контракту.

Есть вероятность, что в четверг Уэстбрук сможет провести тренировку с «Клипперс», если пройдет медосмотр и подпишет контракт.

В пятницу «Клипперс» примут на своей площадке « » в первом матче после перерыва на Матч всех звезд.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?