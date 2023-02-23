Лоуренс Фрэнк: «У Уэстбрука есть большое желание выиграть чемпионат»

Теги Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк назвал сильные стороны новобранца команды Расселла Уэстбрука.

«Расселл – один из самых взрывных и страстных игроков НБА. У него много сильных сторон, которые могут принести пользу команде, и большое желание выиграть чемпионат.

Мы рады приветствовать Уэстбрука и его семью в организации», – сказал Фрэнк.

Экс-игрок «Лейкерс» может дебютировать за «Клипперс» в пятницу.

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6 комментариев

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xamer 9
Ответ Air Rodman
Этот Сапунов официальный хейтер Уэстбрука, там где новость про Уэстбрука, там появится Сапунов с негативными комментариями.
Спасибо. Доказывать что то бессмысленно)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Air Rodman
Ответ xamer 9
Ну той, например, которая была в Оклахоме, где 3 года подряд Рассел в среднем трипл-дабл собирал. Просто так отвечаете, как будто Рассела многие по глупости называют крутым баскетболистом и оллстаром, будущим членом зала славы.
Этот Сапунов официальный хейтер Уэстбрука, там где новость про Уэстбрука, там появится Сапунов с негативными комментариями.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Misha_Sapunov
Ответ xamer 9
Ну той, например, которая была в Оклахоме, где 3 года подряд Рассел в среднем трипл-дабл собирал. Просто так отвечаете, как будто Рассела многие по глупости называют крутым баскетболистом и оллстаром, будущим членом зала славы.
вы про эффективность говорили, а не объем статы. это немного другое
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xamer 9
Ответ Misha_Sapunov
той это какой?
Ну той, например, которая была в Оклахоме, где 3 года подряд Рассел в среднем трипл-дабл собирал. Просто так отвечаете, как будто Рассела многие по глупости называют крутым баскетболистом и оллстаром, будущим членом зала славы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Misha_Sapunov
Ответ TurboMen
ему 35-й год идёт, не будет в таком возрасте уже той эффективности.
той это какой?
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TurboMen
ему 35-й год идёт, не будет в таком возрасте уже той эффективности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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