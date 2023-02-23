Президент « » по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк назвал сильные стороны новобранца команды .

«Расселл – один из самых взрывных и страстных игроков НБА. У него много сильных сторон, которые могут принести пользу команде, и большое желание выиграть чемпионат.

Мы рады приветствовать Уэстбрука и его семью в организации», – сказал Фрэнк.

Экс-игрок «Лейкерс» может дебютировать за «Клипперс» в пятницу.

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