Лоуренс Фрэнк: «У Уэстбрука есть большое желание выиграть чемпионат»
Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк назвал сильные стороны новобранца команды Расселла Уэстбрука.
«Расселл – один из самых взрывных и страстных игроков НБА. У него много сильных сторон, которые могут принести пользу команде, и большое желание выиграть чемпионат.
Мы рады приветствовать Уэстбрука и его семью в организации», – сказал Фрэнк.
Экс-игрок «Лейкерс» может дебютировать за «Клипперс» в пятницу.
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