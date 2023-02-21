Пол Джордж способствовал переходу Уэстбрука, Тайрон Лю хотел классического разыгрывающего

Игроки «Клипперс» и способствовали переходу в команду , пишет обозреватель ESPN Ом Енмисук.

При этом главный тренер команды, , выступал за приобретение разыгрывающего классического плана.

По информации журналиста The Athletic Ло Мюррэя, Уэстбрук получит в « » роль стартового первого номера.

Ветеран планирует подписать соглашение с клубом, как только завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой».

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?