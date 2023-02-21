Пол Джордж способствовал переходу Уэстбрука, Тайрон Лю хотел классического разыгрывающего
Игроки «Клипперс» Пол Джордж и Маркус Моррис способствовали переходу в команду Расселла Уэстбрука, пишет обозреватель ESPN Ом Енмисук.
При этом главный тренер команды, Тайрон Лю, выступал за приобретение разыгрывающего классического плана.
По информации журналиста The Athletic Ло Мюррэя, Уэстбрук получит в «Клипперс» роль стартового первого номера.
Ветеран планирует подписать соглашение с клубом, как только завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой».
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
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