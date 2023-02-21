Пол Джордж способствовал переходу Уэстбрука, Тайрон Лю хотел классического разыгрывающего

Теги Тайрон Лю Клипперс Расселл Уэстбрук Пол Джордж Маркус Моррис Баскетбол

Игроки «Клипперс» Пол Джордж и Маркус Моррис способствовали переходу в команду Расселла Уэстбрука, пишет обозреватель ESPN Ом Енмисук.

При этом главный тренер команды, Тайрон Лю, выступал за приобретение разыгрывающего классического плана.

По информации журналиста The Athletic Ло Мюррэя, Уэстбрук получит в «Клипперс» роль стартового первого номера.

Ветеран планирует подписать соглашение с клубом, как только завершит процедуру выкупа контракта с «Ютой».

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

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3 комментария

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RayRay
Манг на банку- это потеря ))
+2
0
+2
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Tim Timson
Ответ Denis Simakov
Тайрон знал, чем дело пахнет)
у Тайрона в этом сезоне уже были два классических розыгрывающих))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Simakov
Тайрон знал, чем дело пахнет)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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