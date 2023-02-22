Евролига. Женщины. «Фенербахче» примет «Валенсию», «Пулковице» сыграет с «Буржем» и другие матчи
В среду, 22 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся шесть матчей.
Турецкий «Фенербахче» примет испанскую «Валенсию», польский «Пулковице» сыграет с французским «Буржем».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Олимпиакос Греция – УСК Прага Чехия
22 февраля. 22.00
Фенербахче Турция – Валенсия Испания
22 февраля. 23.00
Пулковице Польша – Бурж Франция
23 февраля. 1.00
Виртус Италия – Сексард Венгрия
23 февраля. 2.30
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 10-2, УСК Прага Чехия – 8-4, Валенсия Испания – 8-4, Пулковице Польша – 7-5, Бурж Франция – 7-5, Виртус Италия – 4-8, Сексард Венгрия – 3-9, Олимпиакос Греция – 1-11.
Группа B
ДВТК Венгрия – Авенида Испания
23 февраля. 0.10
Жирона Испания – Мерсин Турция
23 февраля. 2.45
Турнирное положение: Шопрон Венгрия – 8-4, Мерсин Турция – 8-4, Фамила Италия – 8-4, Жирона Испания – 7-5, Авенида Испания – 7-5, ДВТК Венгрия – 6-6, Мехелен Бельгия – 2-10, Ланды Франция – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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