Евролига. Женщины. «Фенербахче» примет «Валенсию», «Пулковице» сыграет с «Буржем» и другие матчи

В среду, 22 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся шесть матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет испанскую «Валенсию», польский «Пулковице» сыграет с французским «Буржем».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Олимпиакос Греция – УСК Прага Чехия

22 февраля. 22.00

Фенербахче Турция – Валенсия Испания

22 февраля. 23.00

Пулковице Польша – Бурж Франция

23 февраля. 1.00

Виртус Италия – Сексард Венгрия

23 февраля. 2.30

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 10-2, УСК Прага Чехия – 8-4, Валенсия Испания – 8-4, Пулковице Польша – 7-5, Бурж Франция – 7-5, Виртус Италия – 4-8, Сексард Венгрия – 3-9, Олимпиакос Греция – 1-11.

Группа B

ДВТК Венгрия – Авенида Испания

23 февраля. 0.10

Жирона Испания – Мерсин Турция

23 февраля. 2.45

Турнирное положение: Шопрон Венгрия – 8-4, Мерсин Турция – 8-4, Фамила Италия – 8-4, Жирона Испания – 7-5, Авенида Испания – 7-5, ДВТК Венгрия – 6-6, Мехелен Бельгия – 2-10, Ланды Франция – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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