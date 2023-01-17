Евролига. Женщины. «Виртус» против «Пулковице»

Во вторник, 17 января, в рамках регулярного чемпионата женской итальянский «Виртус» дома сыграет с польским «Пулковице».

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Группа А

Виртус Италия – Пулковице Польша

17 января. 22:30

Турнирное положение: Пулковице Польша – 6-1, Фенербахче Турция – 5-2, УСК Прага Чехия – 5-2, Валенсия Испания – 4-3, Бурж Франция – 3-4, Сексард Венгрия – 3-4, Виртус Италия – 2-5, Олимпиакос Греция – 0-7.

Группа B

Турнирное положение: Фамила Италия – 6-2, Шопрон Венгрия – 6-2, Авенида Испания – 5-2, Жирона Испания – 4-4, ДВТК Венгрия – 4-4, Мерсин Турция – 3-4, Мехелен Бельгия – 1-6, Ланды Франция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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