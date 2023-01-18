Евролига. Женщины. «Олимипакос» – «Фенербахче», УСК примет «Бурж» и другие матчи
В среду, 18 января, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся шесть матчей.
Греческий «Олимипакос» сыграет с турецким «Фенербахче», чешский УСК примет французский «Бурж».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Олимпиакос Греция – Фенербахче Турция
18 января. 18:30
Сексард Венгрия – Валенсия Испания
18 января. 20:00
УСК Прага Чехия – Бурж Франция
18 января. 21:00
Турнирное положение: Пулковице Польша – 6-1, Фенербахче Турция – 5-2, УСК Прага Чехия – 5-2, Валенсия Испания – 4-3, Бурж Франция – 3-4, Сексард Венгрия – 3-4, Виртус Италия – 2-5, Олимпиакос Греция – 0-7.
Группа B
Мерсин Турция – Ланды Франция
18 января. 19:00
Авенида Испания – Фамила Италия
18 января. 22:30
Жирона Испания – Мехелен Бельгия
18 января. 22:45
Турнирное положение: Фамила Италия – 6-2, Шопрон Венгрия – 6-2, Авенида Испания – 5-2, Жирона Испания – 4-4, ДВТК Венгрия – 4-4, Мерсин Турция – 3-4, Мехелен Бельгия – 1-6, Ланды Франция – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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