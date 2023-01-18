Евролига. Женщины. «Олимипакос» – «Фенербахче», УСК примет «Бурж» и другие матчи

В среду, 18 января, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся шесть матчей.

Греческий «Олимипакос» сыграет с турецким «Фенербахче», чешский УСК примет французский «Бурж».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Олимпиакос Греция – Фенербахче Турция

18 января. 18:30

Сексард Венгрия – Валенсия Испания

18 января. 20:00

УСК Прага Чехия – Бурж Франция

18 января. 21:00

Турнирное положение: Пулковице Польша – 6-1, Фенербахче Турция – 5-2, УСК Прага Чехия – 5-2, Валенсия Испания – 4-3, Бурж Франция – 3-4, Сексард Венгрия – 3-4, Виртус Италия – 2-5, Олимпиакос Греция – 0-7.

Группа B

Мерсин Турция – Ланды Франция

18 января. 19:00

Авенида Испания – Фамила Италия

18 января. 22:30

Жирона Испания – Мехелен Бельгия

18 января. 22:45

Турнирное положение: Фамила Италия – 6-2, Шопрон Венгрия – 6-2, Авенида Испания – 5-2, Жирона Испания – 4-4, ДВТК Венгрия – 4-4, Мерсин Турция – 3-4, Мехелен Бельгия – 1-6, Ланды Франция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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