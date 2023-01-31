Евролига. Женщины. «Мерсин» – «Фамила», УСК примет «Фенербахче» и другие матчи

Во вторник, 31 января, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся четыре матча.

Турецкий «Мерсин» сыграет с итальянской «Фамилой», чешский УСК примет турецкий «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Сексард Венгрия – Бурж Франция

31 января. 20:00

УСК Прага Чехия – Фенербахче Турция

31 января. 21:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 8-2, Пулковице Польша – 7-3, УСК Прага Чехия – 7-3, Валенсия Испания – 7-3, Бурж Франция – 5-5, Сексард Венгрия – 3-7, Виртус Италия – 3-7, Олимпиакос Греция – 0-10.

Группа B

Мерсин Турция – Фамила Италия

31 января. 19:00

ДВТК Венгрия – Жирона Испания

31 января. 20:10

Турнирное положение: Фамила Италия – 7-3, Шопрон Венгрия – 7-2, Мерсин Турция – 6-4, Авенида Испания – 5-5, ДВТК Венгрия – 5-4, Жирона Испания – 5-4, Ланды Франция – 2-8, Мехелен Бельгия – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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