Евролига. Женщины. «Шопрон» – «Мерсин», «Фамила» встретится с «Жироной»

В четверг, 12 января, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги венгерский «Шопрон» примет турецкий «Мерсин», итальянская «Фамила» встретится с испанской «Жироной».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа B

Шопрон Венгрия – Мерсин Турция

12 января. 20:00

Фамила Италия – Жирона Испания

12 января. 21:30

Мехелен Бельгия – ДВТК Венгрия

12 января. 22:30

Турнирное положение: Авенида Испания – 5-2, Фамила Италия – 5-2, Шопрон Венгрия – 5-2, Жирона Испания – 4-3, ДВТК Венгрия – 3-4, Мерсин Турция – 3-3, Мехелен Бельгия – 1-5, Ланды Франция – 1-6.

Группа А

Турнирное положение: Пулковице Польша – 6-1, Фенербахче Турция – 5-2, УСК Прага Чехия – 5-2, Валенсия Испания – 4-3, Бурж Франция – 3-4, Сексард Венгрия – 3-4, Виртус Италия – 2-5, Олимпиакос Греция – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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