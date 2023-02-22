Нихад Джедович выбыл на 2 месяца из-за травмы
Атакующий защитник «Уникахи» Нихад Джедович выбыл из строя на два месяца из-за травмы камбаловидной мышцы.
33-летний боснийский игрок травмировался во время полуфинального матча Кубка Короля Испании против «Реала» (93:82), после чего не смог принять участие в финале против «Тенерифе» (83:80).
«Уникаха» не сможет рассчитывать на Джедовича на ключевом отрезке Лиги чемпионов и в лиге ACB.
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