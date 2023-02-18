Кубок Короля Испании. 1/2 финала. «Реал» – «Уникаха», «Тенерифе» сыграет с «Ховентудом»

В субботу, 18 февраля, в рамках 1/2 финала Кубка Короля Испании « » встретится с «Уникахой», «Тенерифе» сыграет с « ».

Кубка Короля Испании

Бадалона

1/2 финала

Реал –

18 февраля. 20:30

– Ховентуд

18 февраля. 23:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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