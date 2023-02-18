Кубок Короля Испании. 1/2 финала. «Реал» – «Уникаха», «Тенерифе» сыграет с «Ховентудом»

Теги результаты Ховентуд Уникаха Реал Кубок Короля Испании Тенерифе Баскетбол

В субботу, 18 февраля, в рамках 1/2 финала Кубка Короля Испании «Реал» встретится с «Уникахой», «Тенерифе» сыграет с «Ховентудом».

Кубка Короля Испании

Бадалона

1/2 финала

Реал – Уникаха

18 февраля. 20:30

Тенерифе – Ховентуд

18 февраля. 23:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

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1 комментарий

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rigobersong
Удачи Уникахе:))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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