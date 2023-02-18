Кубок Короля Испании. 1/2 финала. «Реал» – «Уникаха», «Тенерифе» сыграет с «Ховентудом»
В субботу, 18 февраля, в рамках 1/2 финала Кубка Короля Испании «Реал» встретится с «Уникахой», «Тенерифе» сыграет с «Ховентудом».
Кубка Короля Испании
Бадалона
1/2 финала
Реал – Уникаха
18 февраля. 20:30
Тенерифе – Ховентуд
18 февраля. 23:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами
33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!
1 комментарий