ACB. «Барселона» примет «Бреоган», «Реал» сыграет в гостях «Мурсией» и другие матчи
В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Барселона» примет «Бреоган», «Реал» сыграет в гостях «Мурсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 14.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Положение команд: Реал – 16-3, Барселона – 16-3, Баскония – 15-4, Тенерифе – 14-5, Уникаха – 13-6, Ховентуд – 13-7, Гран-Канария – 12-7, Бреоган– 10-9, Валенсия – 9-10, Обрадойро – 10-10, Бильбао – 9-11, Мурсия – 8-11, Жирона – 8-12, Гранада – 6-14, Сарагоса – 6-14, Бетис – 4-16, Манреса – 3-16, Фуэнлабрада – 3-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?
Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара
Комментарии