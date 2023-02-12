ACB. «Барселона» примет «Бреоган», «Реал» сыграет в гостях «Мурсией» и другие матчи

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В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Барселона» примет «Бреоган», «Реал» сыграет в гостях «Мурсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Барселона – Бреоган
Дата проведения
12 февраля, 14.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Валенсия – Гран-Канария
Дата проведения
12 февраля, 19.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Мурсия – Реал
Дата проведения
12 февраля, 20.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Уникаха – Баскония
Дата проведения
12 февраля, 22.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 16-3, Барселона – 16-3, Баскония – 15-4, Тенерифе – 14-5, Уникаха – 13-6, Ховентуд – 13-7, Гран-Канария – 12-7, Бреоган– 10-9, Валенсия – 9-10, Обрадойро – 10-10, Бильбао – 9-11, Мурсия – 8-11, Жирона – 8-12, Гранада – 6-14, Сарагоса – 6-14, Бетис – 4-16, Манреса – 3-16, Фуэнлабрада – 3-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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