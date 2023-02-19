Кубок Короля Испании. Финал. «Тенерифе» сыграет с «Уникахой»
В воскресенье, 19 февраля, в рамках финальной игры на Кубок Короля Испании «Тенерифе» встретится с «Уникахой».
Кубка Короля Испании
Бадалона
Финал
Тенерифе – Уникаха
19 февраля. 21:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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а то постоянно брали кубки