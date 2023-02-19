Кубок Короля Испании. Финал. «Тенерифе» сыграет с «Уникахой»

В воскресенье, 19 февраля, в рамках финальной игры на « » встретится с «Уникахой».

Кубка Короля Испании

Бадалона

Финал

Тенерифе –

19 февраля. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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