Кубок Короля Испании. Финал. «Тенерифе» сыграет с «Уникахой»

Теги результаты Уникаха Кубок Короля Испании Тенерифе Баскетбол

В воскресенье, 19 февраля, в рамках финальной игры на Кубок Короля Испании «Тенерифе» встретится с «Уникахой».

Кубка Короля Испании

Бадалона

Финал

Тенерифе – Уникаха

19 февраля. 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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Barsa! bolshe chem klub
хотелось бы чтоб кубок взял ...Каха...

хорошняк пацан, за собой косяков не имеет, спроси у любого на районе все за него скажут 😂😂

а то постоянно брали кубки
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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