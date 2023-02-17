Шарунас Ясикявичюс: «Беру на себя всю ответственность за поражение от «Уникахи»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от «Уникахи» (87:89 ОТ) в матче 1/4 финала финала Кубка Короля Испании.

«Хочу поздравить «Уникаху» и их тренера Ибона Наварро с победой. Я как тренер беру на себя всю ответственность за поражение. Я не смог донести до своих игроков, что этот матч надо рассматривать как финальный.

У нас не получилось довести дело до конца. Временами мы смотрелись очень хорошо. Не знаю, можно ли сказать, что мы доминировали, но держали ситуацию под контролем. Очевидно, что что-то было сделано неправильно», – заявил литовец.

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!