Стефен Карри возобновил тренировки

Звездный разыгрывающий « » возобновил тренировки. Игрок выполняет легкие бесконтактные упражнения на площадке, сообщает репортер NBC Sports Bay Area Далтон Джонсон.

Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа».

Команда планировала оценить состояние Карри после перерыва на Матч всех звезд. Сроки возвращения двукратного MVP в строй пока не называются.

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