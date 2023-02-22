Стефен Карри возобновил тренировки

Теги травмы Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри возобновил тренировки. Игрок выполняет легкие бесконтактные упражнения на площадке, сообщает репортер NBC Sports Bay Area Далтон Джонсон.

Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа».

Команда планировала оценить состояние Карри после перерыва на Матч всех звезд. Сроки возвращения двукратного MVP в строй пока не называются.

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2 комментария

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Andraey
Здоровья.
Пора Стефу сделать выводы из двух последних травм. Обе были получены в защите из-за слишком большого усердия Карри.
Он слишком большая цена для команды. Поэтому лучше поостеречься до игр ПО.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Здесь можно было бы написать, что Стэфу не стоит форсировать возвращение в регулярке и спокойно восстанавливаться к ПО, но турнирная ситуация у ГСВ скользкая.
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