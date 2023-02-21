Джейсон Тейтум стал 3-м игроком в истории Матча звезд, который добрался до отметки в 50 очков
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум был признан MVP Матча всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.
Лидер «Селтикс» набрал 55 очков.
Тейтум стал 3-м игроком в истории Матча звезд НБА, который добрался до отметки в набранных 50 очков.
Предыдущий лучший результат принадлежал форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису, который набрал 52 очка в 2017 году. В 2022-м Стефен Карри из «Голден Стэйт» записал на свой счет 50 очков.
20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах
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