Джейсон Тейтум стал 3-м игроком в истории Матча звезд, который добрался до отметки в 50 очков

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум был признан MVP Матча всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.

Лидер «Селтикс» набрал 55 очков.

Тейтум стал 3-м игроком в истории Матча звезд НБА, который добрался до отметки в набранных 50 очков.

Предыдущий лучший результат принадлежал форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису, который набрал 52 очка в 2017 году. В 2022-м Стефен Карри из «Голден Стэйт» записал на свой счет 50 очков.

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