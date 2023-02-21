Джейсон Тейтум стал 3-м игроком в истории Матча звезд, который добрался до отметки в 50 очков

Форвард « » был признан MVP Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.

Лидер «Селтикс» набрал 55 очков.

Тейтум стал 3-м игроком в истории Матча звезд НБА, который добрался до отметки в набранных 50 очков.

Предыдущий лучший результат принадлежал форварду «Лейкерс» , который набрал 52 очка в 2017 году. В 2022-м из «Голден Стэйт» записал на свой счет 50 очков.

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